Martin Reim: meil pole klassi, et kehva mänguga Soomele vastu saada

"Kogu see mäng, alustades kaitsest kuni rünnakuni välja, polnud see, mis me soovisime. Oli näha, et kohe, kui me teeme natukenegi kehvema esituse, siis oleme haavatavad. Meil pole sellist klassi, et kehva mänguga vastu saada," nõustus koondise peatreener Martin Reim, et vastased olid sel korral tugevamad.

"Esimene värav viis mängu iseloomu Soome kasuks. Liikumised, füüsiline võimsus, palliga mäng, 1-1 olukorrad, need olid vastaste poolel täna kõik. Ütlesin ka mängijatele, et ma kindlasti ei soovi selliseid mänge näha. Me ei saa järgi anda ühtegi grammi kuskil väljaku osas, siis on tagajärjed sellised," lisas Reim.

Pühapäeval ootab samuti võõrsil ees mäng Malta koondisega: "Olen kindel, kui me teeme sarnase esituse, siis me saame seal ka tappa. Need on kohad, kus peab mängijaid proovima ja eks need mängud annavad vastuse, kes kuidas hakkama saab. Igaüks peab enda sisse vaatama ja neid asju ruttu parandama."