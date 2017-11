Angel Di Maria oli Barcelonasse siirdumisele lähedal

29-aastane lootis terve suve, et üleminek Barcelonasse saanuks reaalsuseks, vahendab Soccernet.ee. "Olin väga lähedal, samas kaugel Barcelonaga liitumisele. Ma ei kaotanud kordagi lootust ja olin rahulik, kuid üleminekut ikkagi ei toimunudki, "sõnas Di Maria ESPN-ile.

"Samas elu on näidanud, et võib juhtuda igasuguseid asju ning keegi ei tea, mida tulevik tuua võib," vihjas argentiinlane võimalusele, et üks päev on tema Barcelona särki kandmas.