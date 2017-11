Aasta purjetajateks pärjati Bouwmeester ja Burling

Aasta naispurjetaja, valitsev olümpiavõitja Marit Bouwmeester pälvis tänavu nii Euroopa kui maailmameistri tiitli, kusjuures viimatinimetatud saavutus on tema purjetamiskarjääris juba kolmas.

"Mul on alati olnud suured unistused. Ma ei soovinud Olümpiamängudel mitte üksnes osaleda vaid seal ka kulla võita, saada kõige paremaks purjetajaks. Kusjuures hetkel, kui sellest kõigest unistasin, ei olnud ma veel isegi maailma 20 parima seas. Usun, et kui nautida seda, mida teed, teha palju tööd ning olla pühendunud, siis lähevadki unistused täide. Tahaksin kõiki, nii noori kui vanu, kutsuda üles oma unistusi järgima," sõnas Bouwmeester autasu vastu võttes.

Aasta meespurjetaja Peter Burling saavutas kõigest 26-aastasena purjetamismaailma ühel suurimal võistlusel, America's Cupil esikoha Emirates Team New Zealand roolimehena. Rahuliku ja keskendunud liidrina viis ta oma tööka meeskonna 7:1 võidule karmikäelise Jimmy Spithilli juhtimisel seilava tiitlikaitsja Oracle Team USA üle. Hetkel jahi Team Brunel pardal Volvo Ocean Race'il võistlev Burling auhinnatseremooniaga liituda ei saanud.

“Mul on äärmiselt hea meel, et selleaastased parimad on just Bouwmeester ja Burling. Oleme huviga jälginud nende kasvamist ja käekäiku ja meeletut töötahet ning pühendumist. Mõlemad tiitlivõitjad on auhinda väärt. Nüüd jääb vaid veel loota ja oodata, et varsti on ka mõni meie purjetajatest sel auväärsel kohal”, kommenteeris auhinnatseremoonialt Mehhikost Eesti Jahtklubide Liidu president Egon Elstein.

Rolex World Sailor of the Year võitjad selgusid World Sailingu liikmeteks olevate rahvuslike purjetamise alaliitude hulgas läbi viidud hääletuse, rahvahääletuse ning vahetult auhinnatseremoonia eel külaliste hulgas toimunud hääletuse tulemuste alusel, millele eelnes nominentide esitamise voor. Aasta nais- ja meespurjetaja tiitli võis pälvida nii üksikisik kui paatkond, kelle saavutusi septembrist 2016 kuni augustini 2017 kestnud kvalifitseerumisperioodi jooksul peeti kõige silmapaistvamaks. Auhinda on antud välja alates 1994. aastast ning võitjaid on olnud nii olümpiaklassi- kui kiiljahipurjetajate, soolo-ookeanipurjetajate, üle Atlandi ookeani sõidus maailmarekordi sooritanute, matšpurjetajate, America’s Cupil osalenute kui purjelaudurite seast.

2017. aastal olid nominentideks naiste hulgas lisaks Bouwmeesterile Brasiilia naiskond Martine Grael ja Kahena Kunze, kes on tänavused 49erFX klassi maailma karikasarja parimad, purjelaua vabastiili World Touri võitja ja slaalomi maailmameister arubalanna Sarah-Quita Offringa ning hispaanlanna Tara Pacheco, kes tuli Fernando Echavarri soodinaisena Nacra 17 klassi maailma karikasarja võitjaks.

Meeste seas sisaldas nominentide nimekiri peale Burlingi veel skipperina America's Cupil võidu saavutanud austraallast Glenn Ashbyt, üksinda ümber maailma sõitmise rekordiomanikku, prantslast Thomas Coville'i ning viimase kaasmaalast, 2016-2017 Vendee Globe võistluse esikohaomanikku Armel le Cleachi.

Auhinnatseremoonial anti üle veel kaks kõrget autasu: Beppe Croce trofee isikule, kes on andnud purjesporti väljapaistva vabatahtliku panuse ning Presidendi trofee, millega tunnustatakse üksikisikut tema töö eest purjetamise arendamisel. Esimese neist pälvis aastatel 2012-2016 World Sailingu presidendiks olnud itaallane Carlo Croce, kes juhtis oma ametiajal International Sailing Federationi ümberbrändimist World Sailinguks, asetades purjetajad selles protsessis kesksele kohale. Teise auhinna laureaadiks on Stan Honey - purjetaja, kes on võitnud navigaatorina Volvo Ocean Race'i ja sooritanud hulganisti maailmarekordeid, vaadates oma tegevustes alati tulevikku ja arendades purjespordi kajastamist televisioonis erinevate tehniliste lahenduste rakendamisega.

Eesti Jahtklubide Liit tunnustab Eesti parimaid purjetajaid traditsioonilisel pidulikul hooaja lõpugalal 24. novembril Tallinnas, Rotermanni Soolalaos.