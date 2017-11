Eesti käsipalliklubidel ees seitse mängu Balti liigas

Eesti meister ja mullu Balti liigas finaalnelikusse jõudnud Serviti võõrustab kodusaalis Kaunas Granitas-Karyst ja Riia Celtnieksi – mullust Leedu pronksmedalisti ja Läti meistrit. B-alagrupis on Servitil hetkel üks võit ainsast peetud mängust, nädalavahetuse vastased kaotasid esimestes voorudes mõlemad kohtumised tugevate Minski SKA ja Zaporožje ZTR-i vastu.

Heas hoos Serviti soovib neli punkti koju jätta

Koduses liigas võimsas hoos oleva Serviti peatreener Kalmer Musting on rõõmus, et pärast pausi saab meeskond tipptasemel mänge. "Meil on siin kolm nädalat veidi vaiksemat perioodi olnud – koondisepaus ja lihtsamad mängud koduliigas. Nüüd tulevad kaks tugevat tiimi ja loodan, et saame head ja vajalikud mängud," arvas Musting.

"Meie poolt on väga positiivne, et kõik pallurid on terved ja usun, et ka heas vormis," lisas põlvalaste juhendaja. "Võrdsete lahingute praktika muidugi puudub ja see võib mõju avaldada, aga loodan, et nii ei lähe. Pigem oleme hästi puhanud ja treeninud ning nädalavahetuseks valmis."

"Celtnieks on Läti meister, Granitas tunnistab koduliigas ainult võite – seega vastasseisud saavad pingelised olema," hindas Musting. "Lisaks valmistuvad leedulased euromängudeks, nii et kindlasti on nad vormi ajastanud. Aga meilgi on motivatsioon kõrgel ja soovime kõik neli punkti koju jätta!"

Kaupo Liiva rõõmustab koostöö paranemise üle

HC Kehra/Horizon Pulp&Paper alustab juba reedel pikka Leedu-reisi, kus kohtutakse Klaipedas Dragunase ja Vilniuses VHC Šviesaga. Koduliigas on mõlemad alustanud hästi, sest liider Dragunasel on viiest mängust 10 ja Šviesal 8 punkti. Klaipeda meeskonnaga kohtus Kehra kahel eelmiselgi Balti liiga hooajal sama tulemusega – kodus saadi võit ja võõrsil kaotus.

"Kolmapäevane võit Aruküla/Audentese üle andis positiivse laengu," tunnistas kehralaste juhendaja Kaupo Liiva. "Meeskonnamäng – mis meil longanud on – toimis palju paremini. Viis välismaalast on meil tekitanud väikese keeleprobleemi, mis mõjutab platsil toimuvat koostööd ja pallurite suhtlust."

Kehra pikalt vigastatud mängujuht Uku-Tanel Laast oli viimati juba meeskonna juures. "Ilmselt ta nädalavahetusel veel kaasa teha ei saa," arvas Liiva. Balti liiga kolmekordsel võitjal on tabelis kaks kaotust tiitlikaitsja Riihimäe Cocksilt, Leedu klubidel aga võit ja kaotus Viljandi HC vastu.

"Leedus on alati raske mängida. Oleme teinud kodutööd, helistasin ka Viljandi peatreener Marko Koksile," sõnas Liiva. "Vastas on tüüpilises Leedu-stiilis mängivad tiimid – väga agressiivse kaitse ja kiirete rünnakulahendustega. Tuleb oma mängudistsipliin paika saada ja sellest kinni hoida, muidu läheb väga raskeks."

HC Tallinn vaevleb vigastustelaine küüsis

Esimest hooaega Balti liigas mängiv HC Tallinn teeb rahvusvahelisel tasemel ametliku debüüdi, sest avamängus kohtuti Põlva Servitiga. Kalevi spordihalli hõivatuse tõttu nädalavahetusel Kehras esinev klubi võõrustab – nagu Servitigi – Celtnieksi ja Granitas-Karyst.

"Vastas on kaks kuulsusrikka ajalooga klubi ja paljudele mängijatele on tegu uue kogemusega. Granitasega mängisime kaks korda Tallinn Cupil, kuid Celtnieksi pole ammu näinud. Aga tegemist on Läti meistriga ja tugevama meeskonnaga kui paar aastat tagasi kui nende vastu viimati Kehra eesotsas tegutsesin," lausus Tallinna peatreener Jüri Lepp.

"Meie meeskonda on sügis karmilt kohelnud," tunnistas Lepp. "Kaks joonemängijat on endiselt väljas ning nüüd on vigastustega eemal veel Sander Sven Annula ja Robin Oberg. Koosseis on jäänud õhukeseks, täislöögijõus me kindlasti pole. Ongi aeg uutel liidritel esile tõusta ja end tõestada!"

Viljandi sõidab Dobelesse võidumõtetega

Viljandi HC piirdub ainsa Eesti klubina sel nädalavahetusel ühe kohtumisega, sõites külla Dobele ZRHK Tenaxile. Viimati kohtusid meeskonnad kolm hooaega tagasi Balti Challenge Liigas, kus põhiturniiril said mõlemad kodus võidu ning poolfinaalis käis Tenaxi jaks Viljandist 32:28 üle.

Tenax on alustanud kodust liigahooaega võimsalt – üheksast mängust üheksa võitu – ja lisaks liitus meeskonnaga Läti liiga mullune parim snaiper Austris Tuminskis. "Pole vastast ammu näinud, aga vaatame kindlasti mõningad videod üle ja saame pildi ette. Peamine on siiski keskenduda oma mängule," ütles mulkide peatreener Marko Koks.

"Emotsionaalselt oleme pärast dramaatilist võitu HC Tallinna üle heas seisus," rõõmustas Koks. "Teeme ka järeldused teisipäevasest kehvast avapoolajast ning läheme Dobelesse võidumõtetega. Kerge ei saa seal olema, Tenax on kodus tugev, aga nagu näha, on iga punkt siin alagrupis kulla hinnaga."

Eesti klubide Balti liiga mängud sel nädalavahetusel:

11.11. 14:00 Klaipeda Dragunas – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Klaipedas)

11.11. 14:00 Dobele ZRHK Tenax – Viljandi HC (Dobeles)

11.11. 16:00 HC Tallinn – Riia Celtnieks (Kehras)

11.11. 17:00 Põlva Serviti – Kaunase Granitas-Karys (Põlvas)

12.11 15:00 Vilniuse VHC Šviesa – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper (Vilniuses)

12.11. 16:00 HC Tallinn – Kaunase Granitas-Karys (Kehras)

12.11. 17:00 Põlva Serviti – Riia Celtnieks (Põlvas)