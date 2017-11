Marek Kaljumäe jätkab Soome kõrgliigas

Enne Kemisse siirdumist mängis ta Tallinna Levadias, lisaks on Kaljumäe mänginud Narva Transis ning Hollandis Telstaris ja AZ Alkmaaris. Kaljumäe on Aivar Tiiduse ja SC Reali kasvandik.

Ta lisas: "Marek on mitmekülgne poolkaitsja, kes on meil mänginud peamiselt kesk- ja paremkaitses." Sel hooajal sai Kaljumäe Kemi eest kirja 28 liigamängu. Hooaja lõpus jättis ta mõned mängud vahele silmapõletiku tõttu.

"Marek on järgmisel hooajal meie meeskonna väga oluline osa. Ta on kindel sõdalane, kes mängib alati heal tasemel," lausus Kemi peatreener Jari Ahman.

