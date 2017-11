Tänak hüvastijäturalli eel: anname endast kõik, et lahkuda parimal moel

Enne Austraalia rallit on Tänak 169 punktiga MM-sarja üldarvestuses kolmandal kohal, teisel kohal olev Thierry Neuville jääb 14 silma kaugusele. Tänaku meeskonnakaaslane Sebastien Ogier on juba MM-tiitli kindlustanud, nagu on seda teinud M-Sport meeskondade arvestuses. Järgmisel hooajal sõidab Tänak Toyota tehasemeeskonnas.

"On hea tunne minna Austraalia rallile tiitli võitnud meeskonna liikmena, aga raske töö ei ole veel läbi," sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Meil [Tänakul ja tema kaardilugejal Martin Järveojal] on veel võimalus hooaeg lõpetada teisel kohal ja me anname endast kõik, et lahkuda parimal võimalikul moel."

"See ei saa olema kerge - Austraalia ralli ei ole seda kunagi - ning see on teistest rallidest midagi sootuks erinevat," kinnitas Tänak. "Isegi varjud metsas on erinevad ja kui me tahame teha head tulemust, peame andma endast absoluutse maksimumi."

"Kõik algab recce'ga ja me peame olema algusest peale keskendunud, usaldama oma märkmeid ja jalga gaasipedaalil hoidma." Tänaku senine parim tulemus Austraalia MM-rallil on 2015. aastal saavutatud kuues koht.

"See, mida me suutsime teha kodusel Suurbritannia rallil, oli imeline," tõdes meeskonna pealik Malcolm Wilson. "Me avasime paar šampanjapudelit, kuid parem kraam peab ootama Austraalia ralli lõppu! Hooaeg pole veel läbi, sest kuigi me oleme kindlustanud kõik kolm MM-tiitlit, tahame selle suurepärase hooaja lõpetada järjekordse pjedestaalikohaga."

18. novembril Eesti aja järgi kell 4 varahommikul on Austraalia ralli 13. kiiruskatset võimalik vaadata ERR-i spordiportaali vahendusel, südaööl näeb ETV vahendusel 19. katset ning 19. novembri hommikul kell 4 power stage'i.