Ka Agüero kinnitas soovi peatselt kodumaale naasta

Agüero alustas profikarjääri Buenos Airese klubis Independiente, kelle eest debüteeris ta juba 15-aastaselt. Mehe praegune leping Manchester Cityga kestab 2019. aastani ja tal on võimalus seda veel aasta võrra pikendada, kuid 29-aastane ründaja on otsustanud, et tahab karjääri videvikuaastad veeta kodumaal.

"Minu plaan on olnud naasta Independientesse, kui mu leping Cityga 2019. aastal lõppeb," rääkis Agüero koondise pressikonverentsil. "Mul on võimalus lepingut aasta võrra pikendada, aga mu plaan on tagasi minna. Praegu läheb Independientel väga hästi ja neil on võimalus võita karikas (Copa Sudamericana; Lõuna-Ameerika tugevuselt teine sari), aga see ei ole kerge ülesanne."

Agüero saabus Manchesteri 2011. aastal Madridi Atleticost ning on Inglismaal kuue hooajaga teinud kaasa 265 ametlikus kohtumises, milles löönud 179 väravat. Esimesel novembril kerkis Agüero City kõigi aegade suurimaks väravakütiks.

Eile tuli sarnase avaldusega välja ka koondise suurim staar Lionel Messi, kes teenib leiba Barcelonas. "Minu soov on alati olnud mängida Newelli eest, unistasin sellest lapsena," meenutas Messi TyC Sportsile. "Kui sinna läksin, kujutlesin ennast mängimas Argentina kõrgliigas, aga eks näis, mis lähimad aastad toovad. Ma ei saa öelda, et lähen tagasi, sest ma ei tea, kus siis olen."

Argentina kohtub laupäeval maavõistlusmängus Venemaaga.