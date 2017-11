Noored tähed testivad tulevikutennist

Tulevikulootuste turniir peetakse nii tänavu kui ka järgneval neljal aastal Milanos. Sinna pääses mängima tänavuse hooaja seitse parimat kuni 21-aastast mängijat (sündinud 1996 või hiljem), lisaks anti vabapääse ühele Itaalia noorele. Parimana turniirile kvalifitseerunud maailma kolmas reket, sakslane Alexander Zverev otsustas turniirist loobuda, kuna pääses ka meeste ATP finaalturniirile, mis algab Londonis pühapäeval.

Üks tulevikulootuste turniiril rakendatavatest uuendustest puudutab mänguaegset juhendamist – praegu on selline võimalus vaid naiste tennises, kus mängijal on luba treener korra ühe seti jooksul väljakule kutsuda, meeste seas see võimalus seni puudus. Tulevikulootuse finaalturniiril võib aga mängija pärast igat setti treeneriga rääkida, küll aga ei tohi treener väljakule tulla – vestelda saab kõrvaklappide ja mikrofoni vahendusel.

Kuna võitja selgitatakse "parem viiest" süsteemis, tähendab see, et mängu jooksul on võimalik treeneriga suhelda kuni neli korda. Aga ka siin on üks erand – kui üks mängija kasutab meditsiinilist vaheaega või WC-pausi, võib teine mängija sel ajal treeneriga rääkida.

Kuid ka meditsiiniliste pauside osas on uuendus – ühe mängu jooksul on lubatud võtta vaid üks kolmeminutiline arstlik paus. Kui meditsiiniline paus on ära kasutatud, aga mängija vajab sama vigastuse tõttu jätkuvat ravi, on lubatud arstiabi kasutamine kuni kahe pooltevahetuse ajal.

Treeneriga rääkides soovitatakse kasutada inglise keelt, kuna nende omavahelist vestlust näidatakse ka mängude ülekannetes.

"Minu arvates on see hea uuendus," ütles endine esireket Lleyton Hewitt. "Arvan, et publikul on seda põnev vaadata ja kuulata ning näha, kas sel on ka mängule mingi mõju."

Oluline muudatus on ka settide pikkuses – kui tavapäraselt peab võitma kuus geimi ja seisul 6:6 tuleb kiire lõppmäng, siis Milanos mängitakse nelja geimivõiduni ning kiire lõppmäng tuleb seisul 3:3. Geimides pole enam tasamängu korral eduseisu, vaid järgnev punkt annabki geimivõidu. Servimisel pole kasutusel võrgutripsu reeglit – tavaturniiridel saab tennisist uuesti servida, kui pall põrkab servil võrgupuutest vastase väljakupoolele servikasti piiresse, Milanos seda aga ei kasutata ning see tähendab, et kõik õigetesse piiridesse maanduvad servid loevad, hoolimata võimalikust võrgutripsust.

Üks tähtsamaid uuendusi puudutab ka neid samu piire – mängudel pole enam joonekohtunikke, nende asemel teatab juba aastaid kasutusel olnud "kotkasilma" live-versioon kerge briti inglise aktsendiga, kui pall läheb väljakujoontest väljapoole. Seejuures on Milano väljakul joonitud üksnes üksikmängu jooned.

"Mulle meeldis see väga, see oli lõbus ja samas midagi täiesti uut, väga värskendav," ütles tulevikulootuste turniiril mängiv venelane Daniil Medved. "See on kiire ja ei eksi, see muudab mängu palju ausamaks."

Kaasmaalasele Medvedile alla jäänud Karen Hatšanov kiitis samuti uuenduse heaks, aga soovitas natuke personaalsemat lähenemist. "Kõik pukikohtunikud võiksid enda hääle selle süsteemi jaoks ära salvestada, siis kuuleks kogu mängu sama häält ja tunduks, nagu tema hüüab autpalle," arvas Hatšanov.

Üsna harjumatu skooriga tabloo. Autor: AFP/Scanpix

Geimide ajal on kasutusel ka löögikell, kus iga punkti järel hakkab tiksuma 25 sekundit – just nii palju on lubatud aeg kahe punktimängimise vahel. Kell tekitas nii mõneski mängijas stressi. "Ma ei tahtnud hoiatust saada ja seetõttu kiirustasin. Treener ütles, et tihti servisin, kui kellal oli veel 15 sekundit. Aga mulle ei meeldinud see pinge," selgitas horvaat Borna Coric. "Teisalt on see hea uuendus, sest kiirendab mängu. Aga sellega tuleb lihtsalt harjuda."

Tennise jaoks üsna suure uuendusena on fännidel lubatud mängimise ajal küljetribüünidel liikumine, tavapäraselt tohivad pealtnägijad enda kohalt lahkuda või kohale tulla vaid pooltevahetuse ajal või settide vahel.

Võimalik, et mõni neist muudatustest jõuab lõpuks ka ATP karussellile. "Me ei ütle, et võtame need kindlasti ATP tuuril kasutusele, aga usume, et oluline on neid vähemalt katsetada," lisas ATP mängijate koordinaator Russ Hutchins. "Oleme teinud põhjaliku uurimuse, mida fännid näha tahaksid ja see turniir on suurepärane võimalus neid uuendusi testida."

"Oleme äärmiselt põnevil, et saame nii palju uuendusi esitleda. Spordimaastik muutub kiiresti ja peame sellega kaasas käima. See üritus pole ainult tulevikulootustele, vaid ka tulevikufännidele," ütles meeste tennise katuseorganisatsiooni ATP president Chris Kermode.

Tulevikulootuse turniiril mängivad tänavu 20-aastane venelane Andrei Rubljov (ATP 37.), 21-aastane Hatšanov (ATP 45.), 20-aastane Coric (ATP 48.), Kanadat esindav 18-aastane Denis Shapovalov (ATP 51.), 21-aastane lõuna-korealane Hyeon Chung (ATP 54.), 21-aastane ameeriklane Jared Donaldson (ATP 55.), 21-aastane Medved (ATP 65.) ning 21-aastane itaallane Gianluigi Quinzi (ATP 306.).

Ainsana on pääsu alagrupist poolfinaali kindlustanud juba Chung, ülejäänud poolfinalistid selguvad neljapäeval.