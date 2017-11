Inglismaa noortekoondiste edulood tekitavad sakslastes muret

Inglismaa noortekoondised on meeste rahusmeeskonna viimaste aastate ebaõnnestumisi tuletekina summutanud. Nii U-20 kui U-17 koondised tulid sellel aastal maailmameistriks, U-19 Euroopa meistriks. Et Saksamaa jaoks jäi neil turniiridel koht nelja parema hulgas kättesaamatuks, tekitab riigi juhtivates jalgpallitegelastes loomulikult tuska.

"Kui ma vaatan Inglismaa A-koondist kõrvalt, tundub mulle, et ühes vanemate mängijate pensionile saatmisega ning noortele võimaluse andmisega on seal levimas arusaam, et tegemist on justkui uue võistkonnaga," rääkis Saksamaa ründelegend, praegu koondise mänedžerina töötav Oliver Bierhoff kolmapäeval Berliinis. "Toimumas on muutused ja ma näen, et Inglismaa U-20 ja U-17 mängijad on enesekindlad. See näitab, et Inglismaa jalgpall on arenenud. Jah, me oleme mures, sest nende mängijate kvaliteet paraneb."

Üht olulist põhjust, miks inglased on sellel aastal noorteklasse domineerinud, ei pea otsima kaugelt. Toonase Inglismaa jalgpalliliidu tehnilise direktori Howard Wilkinsoni soovitusel osteti 2001. aastal Burton-upon-Trenti lähedal ligi 150-hetkariline maalapp, millele hakati pärast mitmeid viivitusi ja edasilükkumisi viimaks rajama prantslaste Clairefontaine'i akadeemiast eeskuju võttes inglaste endi rahvuslikku jalgpallikeskust.

2012. aasta oktoobris avatud St George's Park on tänasel päeval koduks kõigile Inglismaa 28 meeste- ja naiste-, A- ja noorte-, futsali- ja puuetega inimeste jalgpallikoondistele. Treenerite koostöö on senisest tõhusam ja koondiste arengule nende arvates vaid kasu toonud. "Kõik treenerid, alates U-15 juhendajast Kevin Betsy'st kuni A-koondise peatreeneri Gareth Southgate'ini on väga lähedased," kinnitas U-17 noormehed MM-tiitlini aidanud Steve Cooper oktoobri lõpus BBC-le. "Võistkonnad mängivad kindlat stiili ja mida rohkem seda harjutatakse, seda paremini hakatakse seda ka valdama."

St George's Park, Inglismaa rahvuslik jalgpallikeskus Autor: The Football Association

Inglismaa jalgpalliliit toob St George'is toimuvateks seminarideks kokku treenereid üle kogu riigi, selgitamaks neile tulevikuvisiooni, mida järgides loodetakse taas pea kohale tõsta MM-tiitel. Viimati tulid inglased täiskasvanute arvestuses maailmameistriks 1966. aastal. "Aastate jooksul on klubide akadeemiad taibanud, et tegemist ei ole konfliktiga," tõdes Wilkinson Guardianile. "Me loodame, et nad usaldavad oma mängijaid meie kätesse ning meie peame neile näitama, et protsess on nende aega väärt. See on ühine pingutus."

Oliver Bierhoffi jaoks pole suured jalgpallireformid uudseks nähtuseks. Pärast Saksamaa koondise allakäiku 1990. aastate lõpus ja 2000. aastate alguses korraldas alaliit riigi jalgpallistruktuuri ümber, rajades talendikeskusi, akadeemiaid ja programme treenerite väljakoolitamiseks. Uue värvikihi saanud süsteemist sirgusid mängijad, kes alistasid kolme aasta taguses MM-finaalis Argentina. Bierhoffi arvates ei tohi aga loorberitele puhkama jääda ning seetõttu on ta juba ametis uue projektiga, mida ründelegend nimetab Harvardi ülikooli ja Silicon Valley koosluseks.

Akadeemias, mis peaks valmima aastaks 2020, võetakse noorte mängijate arendamiseks muu hulgas kasutusele ka virtuaalne reaalsus. "See ei ole tavaline jalgpalliakadeemia ning ei keskendu mitte ainult treeningutele, vaid ka innovatsioonile ja arendustööle," kinnitas Bierhoff kolmapäeval. "Sinna rajatakse ekspertide töörühm ja laboratoorium, sellest saab töökeskkond, milles tulevad inimesed kokku ja hakkavad tegelema erinevate suurte küsimustega." Tulemusi pole praegu loomulikult võimalik ette näha, aga võimalus, et 2026. aasta MM-finaalis mängivad just Inglismaa ja Saksamaa, on vähemalt grammi võrragi suurem.