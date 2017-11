Tartu jooksuhooaja lõpetab novembrijooks, stardis ka Kaur Kivistik

5 km pikkusele jooksudistantsile on ennast kirja pannud ligi 320 osalejat. Võistluspäeval on teiste hulgas stardis ka Rio olümpiamängudel osalenud takistusjooksja Kaur Kivistik, #GORUNTARTU jooksusarja üldliider Vjatšeslav Košelev ning 2016. aasta Eesti meister 3000m jooksus Egle-Helene Ervin.

