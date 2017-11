VIDEO | Turvamees ei tundnud maailma esireketit ära

31-aastane Nadal, keda peetakse üheks läbi aegade parimaks meestennisistiks, peaks olema Pariisis võrdlemisi tuntud nägu, kuna on seal Prantsusmaa lahtistel meistrivõistlustel triumfeerinud koguni kümnel korral. Ometi tuleb ka temal ette, et peab ennast tutvustama.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel