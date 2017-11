Porzingis jättis vigastuste tõttu mängu vahele, Knicks kaotas

Porzingist segab valu parema käe küünarnukis, lisaks väänas ta vasaku jala hüppeliigest. Lätlase sõnul on tal ka varem küünarnukis põletik olnud ning tõenäoliselt peab ta hooaja lõpus operatsioonil käima. "Kui küünarnuki jälle ära lõin, läks see kohe paiste ja on hästi tundlik, ma ei saa kätt sirutada," selgitas Porzingis. "See segab mind, aga ei midagi hullu. Kui paistetus alla läheb, on kõik jälle korras. Aga kui hooaeg saab läbi, pean midagi ette võtma, see ei tohi niimoodi aastast aastasse korduda."

Hüppeliigest vigastas ta teisipäevases mängus Charlotte Hornetsi vastu 11 sekundit enne mängu lõppu.

Porzingis loodab, et on juba laupäeval võimeline uuesti meeskonda abistama, Knicks võõrustab siis Sacramento Kingsi.

Porzingise puudumisel oli Knicksi suurim skooritegija Tim Hardway Jr., kes tõi 26 punkti ja võttis ka 11 lauapalli, Doug McDermott lisas 13 punkti. Magicu viisid võidule Nikola Vucevic ja Evan Fournier, tuues vastavalt 24 ja 23 punkti.

Tulemused:

Golden State – Minnesota 125:101

Phoenix – Miami 115:126

Boston – LA Lakers 107:96

Detroit – Indiana 114:97

Orlando – NY Knicks 112:99