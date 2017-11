Põlva Serviti purustas SK Tapa vastu ridamisi hooaja rekordeid

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

Serviti juhib avaringi järel täisedu 14 punktiga, Kehral ja Viljandi HC-l on 10, HC Tallinnal kaheksa silma. Järgnevad 7. vooru viimases mängus neljapäeval kell 19 Viimsis vastakuti minevad Põlva Coop ja HC Viimsi/Tööriistamarket vastavalt kuue ja nelja punktiga. Aruküla/Audentesel ja Tapal on tabelis üks viigipunkt.

