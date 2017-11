Reim: kasutame mängijaid, kes on vähem saanud ennast tõestada

Koondise peatreener Martin Reimi käsutuses on enne läbi aegade 32. ametlikku kohtumist Soomega 20 mängijat. Soome mänguga algab ettevalmistus järgmisel sügisel startivaks UEFA rahvuste liigaks.

"On võimalus ja soov kasutada mängijaid, kes on vähem saanud ennast tõestada ja näidata. Panna neid proovile, et meil oleks järgmisel sügisel valik suurem ja treenerite ja meeskonnana teame, kes milleks võimeline on," rääkis Reim pressikonverentsil.

Ise Soome liigas mängiv väravavaht Mihkel Aksalu sõnul peegeldavad Soome koondise viimase aja head tulemused meeskonna taset. "Tegemist on tugeva meeskonnaga. Islandi, Türgi, Horvaatia vastu mängud näitasid, et nad on võimelised tulemust tegema," ütles Aksalu. "Soome koondis on selle tõusu uuesti leidnud ja ootan väga rasket mängu."

Heaks uudiseks on vasakkaitsja Artur Pika mängupraktika – kahe koondisekogunemise vahel sõlmis Pikk lepingu Slovakkia klubi Ružomberokiga, kus on algusest lõpuni mänginud kolmes kohtumises. "Arvan, et väga tähtis mäng Eesti jaoks. On vaja palju tõestada, Eestil ja ka neil. Meil on rohkem, viimane mäng ei olnud juhus – 2:0," arutles Pikk.

Soome – Eesti mäng algab Helsingis neljapäeval kell 19, otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kümme minutit varem.