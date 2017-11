Rooba veerandfinaali pääsemisest: see on meie jaoks suur asi

Avakohtumise kodus 3:1 võitnud JYP kaotas võõrsil kordusmängu 2:3, aga pääses siiski edasi. Seega on Jyväskylä tänavu Meistrite liigas Soome edukaim klubi.

"Tappara puhul on tegemist Soome praeguse hetke kõige paremini komplekteeritud meeskonnaga," ütles Rooba ERR-ile. "Saime väga hästi hakkama oma tööga. Okei, seal läks mäng natuke tihedaks lõpus, aga tegelikult me ikkagi domineerisime vähemalt pool mängu täielikult ja täitsime selle mänguplaani ja eesmärgi, mis meil oli."

"Oleme ainuke Soome klubi, kes nii kaugele on jõudnud, see on kindlasti suur asi meie jaoks. Meil on olnud praegu natuke võib-olla raskemad hetked Soome liigas, selline võit ja edasipääs kindlasti annab meile positiivset energiat," jätkas Rooba. "Isiklikus plaanis ka loomulikult, minu jaoks on Meistrite liiga väga prestiižne ja äge asi. Kindlasti loodan, et läheme veel edasi."

Meistrite liiga veerandfinaali jõudsid vaid nelja riigi meeskonnad – Rootsi ja Šveits on kaheksa parema hulgas esindatud kahe klubiga ning Tšehhi meeskondi jõudis veerandfinaali kolm.

Jyväskylä vastaseks tuleb valitsev Tšehhi meister Brno Kometa. Esimesed veerandfinaalmängud on kavas 5. ja 6. detsembril.

Veerandfinaalpaarid:

Jyväskylä – Brno

Brynäs – Trinec

Växjö – Bern

Liberec – Zürich