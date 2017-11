Parim noorrattur Lauk: arvan, et ei saanud Astanast vanuse pärast lepingut

"Hooaeg oli üpris edukas, aga nii palju oli väike pettumus, et ei suutnud veel profilepingut sõlmida," ütles Lauk ERR-ile. "Aga tulemuste poolest... päris 15 võitu ei tulnud, aga üpris selle lähedale, kokku vist 13 võitu ehk siis üpris edukas hooaeg. See jäi natuke kripeldama, et lepingut ei suutnud veel sõlmida, aga samas vanus on veel noor, arvan, et võib-olla aasta veel amatööride seas ei tee halba."

Lauk käis testimisel Astanas. Mis siis puudu jäi, et lepingut ei tulnud? "Katsed olid pigem selleks, et vaadata, milline ma persoonilt olen, mitte kui hea ma võidusõitjana olen. Isiksus loeb ka üpris palju tiimi sobitumisel. Ma ei saanud kõige sobivamat stažööriprogrammi, aga sain kindlasti end tiimile näidata, arvan, et sellest küljest, mida nemad soovisid näha," arutles 20-aastane Lauk. "Mis jäi lepingust puudu? Kui oleksin võitnud seitsmest stardist kaks, olnuks muidugi teine teema, aga arvan, et see oli hetkel liiga palju tahetud. Arvan, et nad ei andnud mulle vanuse pärast lepingut. Nende jaoks on see paras äri ja liiga noor liiga vara palgata on nende jaoks natuke liiga suur risk."

Millised on plaanid järgmiseks aastaks? "Sellele ausalt öeldes väga ei ole mõelnudki, aga kuna amatöörtiimi jäin, siis kindlasti võita nii palju kui võimalik. Sel aastal ainukeseks miinuseks jäi, et ei suutnud end rahvuste karikal tulemuslikult näidata, mis on väga suur argument, miks ma profilepingut ei sõlminud – omavanuste maailmaklassis läksid sõidud vett vedama, ei tulnud hästi välja," tõdes Lauk. "Aga need võidusõidud, kus järgmisel aastal stardin, olen võimeline võitma. Võita nii palju kui võimalik ja võita seal, mis tõesti loevad ja mis mind profileeri aitavad."