Aasta naisrattur Steinburg: tiitlivõistlustel top10 on reaalne

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

Millised on järgmised suuremad eesmärgid? "Kindlasti osalen tiitlivõistlustel maratonis, eesmärgiks on kõrgemad kohad kui sel hooajal, top10 võiks olla minu jaoks täiesti reaalne tulemus," arvas Steinburg. Aga kaugemasse tulevikku vaadates? "Jalgrattaspordis jagatakse hästi ilusaid valgeid särke, mille peal on vikerkaare triibud. Miks mitte unistada suurelt," vihjas Steinburg maailmameistrite särgile.

Millises seisus rattasport Eesti naiste arvestuses praegu on? "Minu meelest on tase ühtlaselt hea, naised ikka pingutavad. Tase aasta-aastalt tõuseb, ei ole lihtne kodus võita," tõdes Steinburg.

Mis sellest hooajast kõige eredamalt meelde jäävad? "Kindlasti oli minu jaoks oluline meistritiitli võitmine," ütles Steinburg. "Maastikuratta maratonis ma Eesti meistriks tulin, olen seda tiitlit proovinud mitmeid aastaid saada, aga natuke on jäänud puudu. Sel aastal on mul suur au olla Eesti meister ja järgmisel hooajal Eesti meistrisärgis sõita."

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel