Parimaks meesratturiks valitud Aksel Nõmmela: see tuli mulle üllatusena

"Väga suur au, tuli üllatusena," ütles Nõmmela ERR-ile tunnustusest rääkides. "Minu silmis Mihkel Räim tegi kõvema hooaja kui mina, tal ikkagi kolm võitu ette näidata. Minu jaoks oli üllatus, et valituks osutusin mina, mitte Mihkel Räim, aga sellegipoolest on mul väga hea meel."

"Arvan, et siin oli oma osa Euroopa meistrivõistlustel, arvestati tiitlivõistlusi tähtsamaks," mõtiskles Nõmmela. "Oleks medal tulnud, oleks teine teema, aga profirattaspordis loetakse ikkagi võite ja Mihkel Räimel on neid sel aastal kogunenud lausa kolm."

Kuidas enda hooajaga rahule jäid? "Jäin väga rahule, tegelikult. Luksemburgi tuuri etapil kolmas koht, mul oli suur eesmärk seal mingigi hea tulemus teha. Sain ka ühe võidu Belgias ja siis EM-i seitsmes koht, sellega jäin väga rahule," vaatas Nõmmela aastale tagasi. "Üldiselt olin päris stabiilne, tundsin nii hooaja alguses kui ka lõpupoole, et suutsin teha häid sõite. Jään väga rahule enda hooajaga."

Nõmmela kiitis ka enda kauaaegset meeskonda Leopard Pro Cyclingut, kuid kas ta ka nende ridades jätkab, on praegu veel lahtine. "Keskendun enda arendamisele, trennile, et suudaksin enda sportliku võimekuse viia paremale tasemele ja loodan, et läbi selle tulevad ka head tulemused," rääkis Nõmmela. "Eks loodan ikkagi saavutada rohkem võite ja häid tulemusi kõvematelt võidusõitudelt, loodan, et nii ka läheb."