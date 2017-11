Treener: Nadal on finaalturniiriks terve

"Rafaga on kõik hästi, tema põlv on korras," vahendab Reuters Moya sõnu. "Ta jättis turniiri pooleli, et mitte riskida. Aga ta on Londonis kohal ja võitlushimuline, kuna see on ainus suur turniir, mida ta pole võitnud."

Nadal alustab ATP finaalturniiri esmaspäeval belglase David Goffini (ATP 8.) vastu, lisaks kuuluvad nendega samasse alagruppi maailma neljas reket, austerlane Dominic Thiem ja debütant, bulgaarlane Grigor Dimitrov (ATP 6.).

Suurtest nimedest on tänavuselt finaalturniirilt puudu vigastuse tõttu hooajale varakult joone alla tõmmanud mullune võitja, šotlane Andy Murray, neljakordne võitja, serblane Novak Djokovic ning šveitslane Stanislas Wawrinka.