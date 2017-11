Messi kinnitas taas, et tahab kodumaale naasta

Karjääri Newell’s Old Boysi noorteakadeemias alustanud ja 13-aastaselt Barcelonasse kolinud Messi kehtiv leping saab järgmisel suvel läbi ja kuigi Barcelona president Josep Maria Bartomeu on korduvalt toonitanud, et pikendus on kokku lepitud, ei ole seda seni ametlikuks tehtud, vahendab Soccernet.ee.

Alates jaanuarist võib argentiinlane ka teiste klubidega läbirääkimisi pidada – palju on räägitud Messi ja Pep Guardiola ühinemisest Manchester Citys, aga Messi ise tõi intervjuus kodumaa meediale välja ka Newelli.

"Minu soov on alati olnud mängida Newelli eest, unistasin sellest lapsena," meenutas Messi TyC Sportsile. "Kui sinna läksin, kujutlesin ennast mängimas Argentina kõrgliigas, aga eks näis, mis lähimad aastad toovad. Ma ei saa öelda, et lähen tagasi, sest ma ei tea, kus siis olen."