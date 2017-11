Nadal loositi ATP finaalturniiril kokku Thiemi, Dimitrovi ja Goffiniga

ATP finaalturniirile pääsevad käimasoleva hooaja kaheksa paremat meest, kes jagatakse kahte neljaliikmelisse alagruppi. Mõlemast grupist pääsevad kaks mängijat edasi poolfinaali.

Nadal kuulub Pete Samprase nime kandvasse alagruppi. Tema vastastest on Thiem maailma edetabelis neljas, Dimitrov kuues ja Goffin kaheksas.

Nadal on ATP finaalturniiril kahel korral – 2010. ja 2013. aastal – finaali jõudnud, kuid see on üks vähestest suurtest turniiridest, mida ta pole kunagi võitnud. Eelmisel nädalal jättis Nadal põlvevalu tõttu pooleli Pariisi Mastersi ja siis ütles ta, et mõtleb eelkõige tervisele, mitte Londonis mängimisele, seega pole veel sajaprotsendiliselt kindel, kas ta ikka osaleb finaalturniiril.

Teine alagrupp kannab Boris Beckeri nime ning sinna kuuluvad maailma teine reket Roger Federer, edetabelis kolmandal kohal paiknev sakslane Alexander Zverev, viies number, horvaat Marin Cilic ning edetabelis üheksandal positsioonil asuv ameeriklane Jack Sock.

Teist aastat järjest on kõik kaheksa mängijat erinevatest riikidest. Suurtest nimedest on puudu vigastuse tõttu hooajale varakult joone alla tõmmanud mullune võitja, šotlane Andy Murray, neljakordne võitja, serblane Novak Djokovic ning šveitslane Stanislas Wawrinka.

Läbi aegade edukaim on olnud Federer, kes on aastalõputurniiril triumfeerinud kuuel korral, viimati 2011. aastal. Lisaks on ta neljal korral finaalis pidanud vastase paremust tunnistama, viimati 2015. aastal. Mullu Federer finaalturniiril ei mänginud.

Alagruppidele enda nime andnud Sampras ja Becker on samuti mitmekordsed võitjad – Sampras võidutses viiel ja Becker kolmel korral.

Debüüdi teevad tänavusel finaalturniiril 20-aastane Zverev, Dimitrov ning pühapäeval Pariisi Mastersi võiduga viimasena koha taganud Sock.