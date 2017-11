Selgusid Eesti järgmiste maavõistluste kohtunikud

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

26. novembri Uus-Kaledoonia – Eesti mängu kohtunik on Kader Zitouni (Tahiti), abikohtunikeks on Jeremy Garae ja Hilmon Sese (mõlemad Vanuatu) ning neljandaks kohtunikuks Mederic Lacour (Uus-Kaledoonia).

Seejärel sõidab koondis Okeaaniasse, kus on ees ootamas kolm maavõistlust. Neist esimeses, 19. novembril toimuval Fidži – Eesti mängul, on kohtunik Nick Waldron (Uus-Meremaa), abikohtunikud Glen Lochrie (Uus-Meremaa) ja Sione Manapuna Leaaetoe Teu (Tonga) ning neljas kohtunik Salesh Kumar (Fidži).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel