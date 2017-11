Liverpooli noor kaitsja himustab Klavani positsiooni

20-aastane Gomez, keda on Liverpooli eest kasutatud peamiselt parempoolse äärekaitsjana, võib rahvusmeeskonna eest debüteerida Inglismaa sõprusmängudes Saksamaa ja Brasiilia vastu. Koondise peatreeneriks on Gareth Southgate, kes juhendas Gomezt ka Inglismaa U-21 koondises ning ta sõnas nädalapäevad tagasi, et noormees sobiks ideaalselt kaitseliini keskele.

"Ta on keskkaitsja," rääkis Southgate eelmisel reedel toimunud pressikonverentsil. "Ta oli meie parim kaitsja, kui võitsime U-17 EM-i. Kolmene kaitseliin on tema jaoks perfektne, sest ta on kiire, tugev ja valdab hästi palli."

Gomez kinnitas portaalile This Is Anfield eile, et on rollist enam kui huvitatud. "Ma tahan saada keskkaitsjaks, sest ma usun, et sellel positsioonil saan ma areneda kõige enam ning jõuda oma võimete tippu. Noore mängijana on minu jaoks olnud esmatähtsaks mänguaeg ja võimalus õppida, aga ma näen ennast liikumas kesksemale positsioonile ning mängimas seal suurema osa oma karjäärist."

Gomeze sõnul usub seda ka Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ning lisas, et äärekaitsjana on ta pidanud mängima meeskonda kimbutanud ohtrate vigastuste tõttu. Sellel hooajal kuuluvad Liverpooli keskkaitsjate nimekirja Ragnar Klavan, Joel Matip ja Dejan Lovren ning Gomez loodab neile tugevat konkurentsi pakkuda. "Peatreener süstis minusse usku, et võin end algrivistusse mängida ja ma olen tänulik, et suvel klubisse jäämine ja mitte laenule minemine osutus õigeks otsuseks," tõdes hooajal 2014/15 laenulepingu alusel Charltonis mänginud noormees.

"Seniks, kuni ma siin aga olen, keskendun positsioonile, kus treener palub mul mängida," kinnitas Gomez. "Olgu selleks ääre- või keskkaitse - ma olen valmis kohanema tema soovidele vastavalt."