Eestlanna ujus Itaalias vigastuse kiuste rahvusrekordi

24-aastane Pak treenib juba pikalt Itaalias ning tänavu veebruaris ujus enda karjääri esimese rahvusrekordi 200 meetri liblikujumises. Möödunud nädalavahetusel parandas ta tippmarki veelgi, vahendab Priit Aaviku Ujumisblogi.

Pak läbis 200 m liblikujumise distantsi ajaga 2.15,81 ning parandas enda nimele kuulunud rekordit rohkem kui sekundiga. Kuna suvel täitis eestlanna pikas basseinis järgmisel aastal toimuva Euroopa meistrivõistluste normatiivi, siis on tal võimalus sõita ka tänavu detsembris toimuvale lühiraja EM-ile. "Minu eesmärgiks sel hooajal on olnud ujuda EM-i normatiiv ja Eesti rekord," sõnas Pak. "Kaks eesmärki on juba täidetud, kuid lühiraja EM-il tahan kindlasti ujuda enda karjääri parima tulemuse."

Keilast pärit ujuja treenib Castel di Sasso nimelises Itaalia väikelinnas, kus on kuue rajaline bassein ning kaks jõusaali. "Mul on treeneriga väga vedanud," ütleb ujuja. "Koos töö Andreaga (Sabino) on sujunud suurepäraselt." Pak selgitab, et treenib kaks korda päevas ning sellel hooajal vahetas ta ka jõusaalitreenerit ning nüüd tunneb, et uued treeningkavad sobivad talle palju paremini. "Esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel on meil jõusaal ja sprint vees (hommikul), teisipäeval ja neljapäeval teeme kerelihaseid+kiirus ning vees aeroobne treening," räägib Pak veidi enda treeningkavast. "Õhtused treeningud on alati intensiivsemad ja ujumine reeglina kuue kilomeetri kanti."

Äsja püstitatud Eesti rekordi üle on eestlanna ääretult rõõmus, kuna enne võistlust maadles vigastusega. "Eelmise nädala alguses tegin jõusaali endale viga ja ei saanud korralikult treenida kolm päeva," räägib ujuja. "Võistlema läksin teadmatuses, kas jalg annab tunda või mitte, õnneks oli kõik ikka korras." Lisaks ütles Pak, et võistlus oli hommikul kell 9 seega nii varajase kellaaja kohta on ta tulemusega vägagi rahul.