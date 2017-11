Mootorrattaspordi föderatsiooni peasekretäriks valiti Rauno Kais

Rauno Kais on motospordiga tihedalt seotud alates selle sajandi algusest. Ta on olnud Eesti motokrossi rahvuskoondise pressiesindaja üle kümne aasta, juhatanud pressitööd Eestis toimunud külgvankrite ja Supermoto MM-etappidel ning koostöös EMF-i eelmise peasekretäri Helen Urbanikuga avaldas Kais aastatel 2007 ja 2008 ka Eesti motospordi aastaraamatu.

"Tänan kõiki klubisid, kes minu poolt hääletasid ja annan endast parima, et ma nende ootuseid ja lootuseid ei petaks. Tööpõld saab väga lai olema, kuid minu jaoks on asumine EMF-i peasekretäri ametikohale asjade loogiline kulg, kuna oleme koostööd teinud väga pikka aega ning mul on motivatsioon ja ideed, kuidas siiani hästi toiminud föderatsiooni edasi arendada. Suured tänud Helen Urbanikule, kellega on mul läbi nende aastate olnud väga tõhus koostöö, mis jätkub ka kindlasti edasi," rääkis Rauno Kais.

"Hoolimata sellest, et praegu on motospordivõistluste mõttes väike puhkuse aeg, kuniks Sõmerpalu sisehallis algavad sisekrossid, käib föderatsioonis aga kibe töö uueks aastaks, kuna esimene suurem üritus seisab ees juba märtsis, kui toimub motomess Tallinn Motor Show, mille organisaatoriks on EMF ja sealt saadud tulu läheb kõik Eesti motospordi arendamiseks. Lisaks toimub eeloleval aastal Eestis esmakordselt enduro MM-etapp ja Kiviõlis peetakse taas külgvankrite MM-etappi ning oleme mõlemal suurvõistlusel samuti jõu ja nõuga abiks."

"Motospordiringkonnale ei vaja Rauno pikemat tutvustamist, kuna ta on meiega koostööd teinud väga pikka aega, jäädvustades Eesti motospordivõistluseid ja meie sõitjate tegemisi ka piiri taga kas siis seda fotodele või uudistena. Kuna ta on motospordi ja EMF-iga seotud olnud pikalt, siis usun, et ta suudab oma ideede ja panusega Eesti motospordile uut hoogu anda," ütles EMF-i president Andre Sepp.

"Ühtlasi tänan enda ja EMF-i nõukogu poolt endist peasekretäri Helen Urbanikku väga hea töö eest nende aastate jooksul, millal ta föderatsiooni tüüri juures oli. Soovime talle edu edaspidistes tegemistes ja mul on hea meel tõdeda, et EMFi koostöö temaga jätkub ka tulevikus!"

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon (EMF) on 1921. a asutatud Eesti Autoklubi Mootorrattaspordi Sektsiooni õigusjärglane. EMF koondab ja ühendab mootorrattaspordi, motomatkamise, mootorkelguspordi ja quadracinguga tegelevaid spordiklubisid, -ühendusi ja -seltse.

EMF on Rahvusvahelise Mootorrattaspordi Föderatsiooni (FIM) liige alates 1992 aastast ja Euroopa Mootorrattaspordi Liidu, praeguse FIM Europe, liige alates 1996 ning 2002. aastast Eesti Olümpiakomitee liige.