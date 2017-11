Rio olümpiakuld jahib Tokyos esikohta hoopis teisel alal

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

Lisaks Rio olümpiakullale tuli Jorgensen 2014. ja 2015. aastal ka maailmameistriks ning on karjääri jooksul võitnud ohtralt rahvusvahelisi võistlusi. Maratonis on tema eesmärkideks esikohad suurtel linnamaratonidel (Boston, Chicago, New York), samuti kuld Tokyo olümpialt.

"See on hetkel äärmiselt suur risk, sest olen spordiala tipus ja võin triatlonis teenida rohkem raha kui kunagi varem," lausus 31-aastane ameeriklanna sotsiaalmeedia vahendusel. "Aga uus väljakutse motiveerib mind. Triatlon tõmbas mind ja nüüd valin ma maratoni."

