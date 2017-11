Skandaalne poolkaitsja sel talvel Liverpooliga ei liitu

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

Keita on viimase 39 päeva jooksul teeninud aga kolmes erinevas võistlussarjas punase kaardi. Lisaks sattus ta skandaali sellega, et üritas mullu detsembris ja tänavu jaanuaris võltsdokumentide abil hankida Saksamaa juhiluba. Viimane tõi talle kaasa ka 415 000 euro suuruse trahvi, mille aafriklane küll vaidlustas.

"Isegi, kui me ei peaks Meistrite liigas edasi jõuda, ei ole Naby varasemas liitumise Liverpooliga ikka mingit mõtet," sõnas Rangnick väljaandele Leipziger Volkszeitung. "Me soovime taas eurosarja jõuda ning selleks on Naby vajalik."

