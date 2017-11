Venelased nõuavad USA-lt vilepuhuja Rodtšenkovi väljaandmist

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

Kuigi uurimiskomisjon soovib, et USA annaks Rodtšenkovi välja, siis tegelikult kahe riigi vahel väljaandmislepingut ei ole, mistõttu on hetkel ka arusaamatu, mille alusel seda soovitakse.

"WADA sõltumatu eksperdi McLareni argumendid nagu oleks Sotši olümpiamängude ajal vahetatud antidopingulaboris positiivsed proovid negatiivsete vastu on kummutatud, samuti see, et Venemaal eksisteerib riiklik dopinguprogramm, aitamaks venelastel võita võimalikult palju medaleid," seisis uurimiskomisjoni teates.

