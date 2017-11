Eesti jalgpalluri ülikool sai USA-s üleriigilisele turniirile

Kui NCAA I divisjonis on riiklikule turniirile jõudmiseks vaja enda konverents võita, siis NCAA II divisjonis käivad asjad veidi teisiti. Nimelt kaotas Saints küll üllatuslikult juba oma konverentsi veerandfinaalis, kuid sai ikkagi kutse riiklikule turniirile, sest oma piirkonnas oldi hooaja tulemuste põhjal kolmandad (hooaja jooksul mängitakse nii oma konverentsi mänge kui ka sama piirkonna teiste konverentside meeskondadega), vahendab Soccernet.ee.

Saintsi läbi ajaloo esimene finaalturniir algab nende jaoks siiski tuttavate vastastega, sest esialgu tuleb murda Indianapolis, keda põhihooajal võideti 2:0. Kui see õnnestub, ootab ees Rockhurst, kellega on korra viiki mängitud. Seejärel tuleks alistada veel üks vastane, et jõuda veerandfinaali. Ehk siis riiklikul võistlusel on kõikidest kaheksast piirkonnast kuus parimat, kellest neli alustavad esimesest ja kaks teisest ringist. Kolmandas ringis selgitatakse lõpuks piirkonna parim, kes mängib veerandfinaalis teise piirkonna parimaga.

Mõne nädala eest põlveoperatsioonil käinud Tauts oma ülikooli finaalturniiril aidata ei saa. Teda võib platsil näha alles kevadel.