Põlvelõikusel käinud Wawrinka on tagasi väljakul

32-aastane Wawrinka mängis viimati tänavu juulis Wimbledonis ning jättis USA lahtised vahele. Augustis teatas ta põlvetrauma tõttu hooaja lõpetamisest.

Lisaks Wawrinkale peaksid Abu Dhabi turniiril tegema kaasa ka serblane Novak Djokovic ja hetkel maailma esireketi tiitlit hoidev Rafael Nadal.

First practice since July!Sooooo happy and excited!!Already killing the cones with the backhand !! ????????‍♂️????????????????????????????????‍♂️???????????????????????? #londonimcoming ???? pic.twitter.com/qcMtd5x3sw