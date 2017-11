Eesti tippmehed lõid käed: Martin Kupper alustab koostööd Gerd Kanteriga

"Otsustasime sõpradena lahku minna, tunnen vajadust uute ideede järele ja vajan uut hingamist. Olen Sassile nende aastate eest ääretult tänulik," sõnas Rio olümpial neljanda koha saanud kettaheitja kergejõustikuliidu pressiteate vahendusel.

"Üheks oluliseks põhjuseks selle sammu astumisel on ka tugeva treeningpartneri olemasolu Gerdi näol. Vaatame jooksvalt, kuidas asjad sujuvad, aga ootan seda koostööd suure huviga," lisas Kupper.

Aleksander Tammert ütles, et see oli põnev, aga samas ka keeruline aeg. "Vaatamata suurele arenguhüppele kettaheitjana jäi Martinil oma võimete laeni minna veel mitu pikka sammu. Kuna meie koostööst kadus sünergia ja ühetimõistmine, siis parim lahendus kõrgeimate tulemuseesmärkide saavutamiseks on sportlasel leida oma treeninguteks soodsad tuuled ja uus rada. Vaatamata oma pingelisele elutempole oli hea tunne anda oma panus Eesti spordi (kettaheite) arengule," rääkis Tammert.

Gerd Kanter avaldas heameelt, et saab tänu Kupperile treeningutele lisada uut motivatsiooni. "Kui Märt Israel lõpetas ja pidin üksinda jätkama, siis loomulikult oli sel moel keerulisem. Minu vanuses on vaja motiveerivat treeningpartnerit, see on väga vajalik. Ees ootab minu viimane hooaeg ja tugev konkurents trennis on igal juhul edasiviiv. Kui ajas tagasi vaadata, siis 2012. aastal ma tegelikult juba kutsusin Martinit enda gruppi, nüüd saab see teoks. Martin on parimas vanuses sportlane, kellel võiks suuremad kordaminekud alles ees olla," kommenteeris Kanter.