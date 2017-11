Eesti korvpalli järelkasv saab prantslasest peatreeneri

Tütarlaste U-14 koondise treeneriteks on Kaia Kosk, Reet Rausber ja Riinu Veber. U-18 juhendajate duo on Märt Kermon ja Andra Viirpalu.

Pierre Bressant on 57-aastane endine Prantsusmaa professionaalne korvpallur, kes on treenerina juhendanud Alžeeria naiskonda ja ASVEL-i korvpalliklubi.

Eesti naiste rahvuskoondise peatreeneri Janne Ritsi sõnul sai koostöö Bressanti ja Hillsmaniga alguse Prantsusmaal Celine Dumerci No Limit laagris. "Meil tekkis hea klapp ja kutsusin nad ka Eestisse talendilaaagrisse. Väga innustav oli näha, kuidas saab häält tõstmata noored tõsiselt tööle panna. Tekkis mõte, et miks mitte neid näha tütarlaste U-16 koondise eesotsas. Tegime neile pakkumise ja nad olid nõus,” kirjeldas alaliidu pressiteate vahendusel protsessi Rits.

