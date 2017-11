Läti korvpallur Kristaps Porzingis on alustanud NBA uut hooaega suurepäraselt. Kümne esimese kohtumisega on ta kogunud keskmiselt 30,2 punkti ja võtnud 7,8 lauapalli mängus. Tema klubi New York Knicks on saanud kuus võitu ja neli kaotust.