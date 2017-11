Eesti korvpallikoondise treeneripingil toimus muudatus

"Tunnen, et ei saa, koondisemängude aknas, kümneks päevaks klubi igapäevatöö juurest lahkuda. See jätaks liiga suure augu. Mulle iseenesest meeldinuks Tiit Soku kõrval jätkata, aga praeguses olukorras pole see võimalik," kommenteeris Varrak.

Kuna sel korral on valiktsükkel hooaja sees, siis Kalev/Cramo peatreeneri Varraku jätkamine koondise abitreenerina oli küsimärgi all suvest saati. Lõpliku otsuse langetas Varrak eelmisel nädalal ja Eesti korvpalliliidu juhatus kinnitas muudatuse ära, vahendab Delfi .

