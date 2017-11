Selveri noored astuvad vastu Balti ühisliiga liidrile

Kui Saaremaa pole veel liigas saanud ühtegi kaotust, siis heas hoos on ka Selver, kes eelmisel nädalavahetusel sai kaks võitu Leedu klubide üle ning kerkis tabelis viiendaks, kirjutab Volley.ee.

Kõik seitse senipeetud mängu võitnud Saaremaal on koos 21 punkti, Selveril on kirjas viis võitu ja kaks kaotust, punkte 14. Seejuures teatas Selver hiljuti, et poolte kokkuleppel lõpetati leping sidemängija Tauno Lipuga, mis teeb niigi noore meeskonna koosseisu veel nooremaks. Põhisidemängija kohuseid on juba viimastes mängudes edukalt täitnud Renet Vanker, kel vanust 19 aastat. Teiseks sidemängijaks lisandus nüüd esindusmeeskonda Selveri oma kasvandik, 16-aastane Markus Maila. Põhiraskust kandvate mängijate seas on veel mitmeid väga noori mängumehi nagu Albert Hurt (18) ja Mihkel Varblane (17). Kogenumad mehed on Oliver Orav, kel vanust alles 22 aastat, tempomehed Reimo Rannar (29) ja Kaupo Kivisild (30), diagonaal Taavi Nõmmistu ning libero Denis Losnikov (23).

Saaremaal on vastu panna üsna rahvusvaheline koosseis, kes on oma mängu ka ilusti jooksma saanud. Diagonaalründajad Hindrek Pulk (27) ja Siim Põlluäär (28) on mõlemad liiga ühed paremad pommitajad, põhiraskust kannavad lisaks slovakk Tomaš Halanda (25), austerlane Alexander Tusch (24), Rauno Tamme (25), Mihkel Tanila (26), ukrainlane Kostiantin Riabuhha (29), Johan Vahter (21), Helar Jalg (23).

Kohtumine Audenteses algab kell 19.00.