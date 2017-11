Sildaru füsioterapeut: raske öelda, kas paranemiseks kulub viis või 15 kuud

Vasaku põlve operatsioonist taastuva Kelly Sildaru üks füsioterapeutidest Tauno Koovit ütles, et raske on ennustada, millal Kelly taas võistelda saab, kuid noore talendi taastumine sujub normaalselt.

Koos Sirli Hinniga Eestis Kelly Sildaru taastavaid treeninguid vedav Tauno Koovit töötab füsioterapeudina Tartu Ülikooli Kliinikumi sporditraumatoloogia keskuses, kus Kelly´le sarnaseid põlve eesmise ristatisideme vigastusega sportlasi ravitakse aastas päris palju.

"Meie keskuses käib aastas umbes sadakond sportlast sellise murega," ütles Koovit ETV spordisaatele. "See ei ole iseenesest kuigi haruldane vigastus, aga tegemist on tõsise traumaga, milles taastumine võtab palju aega."

Kelly isa ja treener Tõnis Sildaru ei oska paranemisele täpset hinnangut anda. "Kuna eelnev kogemus puudub, siis on midagi raske öelda, kuid tundub, et paranemine on päris hästi läinud," lisas Tõnis Sildaru.

Koovit lisas, et taastumiseks kulub aega pool kuni kaks aastat. "Teatud uuringud ütlevad, et viis kuud on minimum," sõnas Koovit. "Praegu öeldakse, et mida noorem sportlane ja eriti kui tegemist on naisterahvaga, siis isegi kaks aastat võiks olla see aeg millal tagasi naastakse. Öelda nüüd, kas Kelly puhul on see viis, kümme või viisteist kuud, seda täna ei saa keegi öelda."

Taastumise perioodil peab Sildaru tegema erinevaid harjutusi. "Kui muidu võid arvata, et treening on keeruline ja ajamahukas, siis tegelikult see vigastusperiood on veelgi keerulisem," tõdes Tõnis Sildaru, kellega Koovit on nõus. "Need on üle keskmise rasked harjutused, aga kindlasti jõuame veelgi raskemate harjutuste juurde."

Kuigi Kelly Sildarul jääb spordi kõrvalt justkui aega rohkem üle, siis nii see ei ole. "Käisin Tartus taastusravi tegemas ja siis pidin ikkagi koolist ära tulema," lausus Kelly Sildaru. "Ma arvan, et ma käin praegu koolis umbes sama palju või pisut rohkem kui muidu ära olen."

Sildarud kuulavad hoolikalt tohtrite nõuandeid. "Füsioterapeudid annavad meile harjutused ja meie üritame neid võimalikult täpselt teha," ütles Tõnis Sildaru. "Loodetavasti on tulemus hea."

Koovit on patsiendiga rahul. "Kelly on väga entusiastlik ning teeb kõik vajaliku ära, kuigi mõne asja puhul peab isa tagant ergutama," rõõmustas Koovit.

Kolm nädalat teeb Kelly Sildaru nüüd taastavaid treeninguid Austrias sealsete spetsialistide käe all. Tõnis Sildaru sõnul ei ole vigastuse ja olümpialt eemale jäämise tõttu ükski Kelly toetaja alt ära hüpanud.