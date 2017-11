Kuhi: töötame naiste klubikorvpalli laienemise suunal

Liigas mängitakse sellel hooajal kahes tugevusgrupis. Kõrgemas divisjonis on kolm ja teises divisjonis 12 naiskonda. Läbi play-off mängude on Eesti meistriks võimalik tulla ka hooaega madalamas divisjonis alustanud naiskonnal. Kõrgemal tasemel mängivad kolm klubi - Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool/Kalev ja G4S Noorteliiga, kes teevad kaasa ka Eesti-Läti Ühisliigas. Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi uuenenud meistriliigast.

"Töötame naiste klubikorvpalli laienemise suunal, et õrnem sugu tõuseks meeste kõrvale pilti," ütles Kuhi Vikerraadiole. "Meil on kavas mänge üle kanda internetis ja televisioonis. Kandepinda saab laiendada, kui seda ise teha."

Kuhile valmist head meelt, et liigas on 15 naiskonda. "Mõni aasta tagasi oli osalejaid kõigest neli," meenutas Kuhi. "Seni olime naistele vähe tähelepanu pööranud. Kui laste seas on poistel ja tüdrukutel asja vastu sama suur huvi, siis seni on tüdrukutel olnud vähe võimalusi. Nüüd anname ka neile võimaluse korvpalli harrastada ning kui tase tõuseb, siis see tuleb kasuks ka rahvuskoondisele."

Saksamaal Kelterni klubis palliv Eesti parimaks korvpalluriks peetav Mailis Pokk tõdes, et tase Eesti ja Saksamaa liigade vahel on suur ja sellega nõustub ka Kuhi. Eesti liiga jaoks on oluline olla noortele mängijatele väärikas hüppelaud.

"Lõpuks on kõik kinni rahas," ei varjanud Kuhi. "Tuleb leppida sellega, et mingil hetkel peab mängija minema välismaale, kus klubidel on suuremad eelarved. Meile jääksid üksikud Euroopa tasemel võistkonnad, mis poleks üldse halb. Meie teeksime siin oma töö ära ja mängija astuks seejärel sammu edasi."