Naiste karikavõistlustel selgub teine poolfinalist

See tähendab, et kui kolmapäevane matš lõpeb Audentese SG/Noortekoondise 3:0 või 3:1 võiduga, selgitab edasipääseja kuldne geim. Ülejäänud tulemused annavad poolfinaalkoha Kohila esindusele. Pall pannakse Kohila Spordikompleksis mängu kell 18.30. Paari võitjat ootab poolfinaalis ees Tartu Ülikool/Eeden, kes mängis kahel korral üle naabervalla Ülenurme.

Möödunud kolmapäeval Kohilas peetud veerandfinaalseeria avamängus saatis edu tiitlikaitsja Kohilat, kes teenis küllaltki kindla 3:0 (21, 14, 14) võidu. Karikavõistluste veerand- ja poolfinaalides selgub edasipääseja kahe mängu kokkuvõttes. Kui mõlemad võistkonnad võidavad ühe kohtumise, määrab edasipääseja punktide arv, kus 3:0 ja 3:1 võit annavad kolm punkti ning 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti. Võrdsuse korral mängitakse edasipääseja selgitamiseks kuldne geim, teatas Volley.ee.

