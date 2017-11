Mathieu van der Poel krooniti Euroopa meistriks

Tabori rada sobis van der Poelile väga hästi - samas kohas tuli ta ka tunamullu maailmameistriks. "Teadsin, et takistused annavad mulle suure eelise," lausus van der Poel, kes neist osavalt üle hüppas. "Olin võistluseks äärmiselt keskendunud. Mis on minu järgmised eesmärgid? Kõik võistlused, aga eriti loomulikult MM."

