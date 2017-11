VIDEO | Zlatan tõusis Malmö pidustustel tähelepanu keskpunkti

"Zlatan ei kuula kedagi, ta ajab oma asja," naeris samuti tseremoonial viibinud endine Malmö kaitsja Pontus Jansson. Karl-Erik Nilsson kinnitas Fotbollskanalenile hiljem, et nad olid Ibrahimoviciga traditsioonidest kõrvale kaldumise siiski varem kokku leppinud. Huvitav, kelle mõte see oli...

