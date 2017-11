West Ham United palkas kogenud, kuid suurema sära kaotanud peatreeneri

Nädalavahetusel Liverpoolilt saadud 1:4 kodukaotuse järel vallandati klubi tüüri juurest horvaat Slaven Bilic ning kiirelt suunati pilgud uue treeneri leidmisele.

Klubi esimees David Sullivan sõnas, et Moyes' kasuks otsustades olid põhiliseks kaalukeeleks tema kogemused: "Me vajame kogenud treenerit, kellel oleks teadmised kõrgliigajalgpallist ja mängijatest. Usume, et just David on õige mees klubi ümber pöörama ja meie mängijatest viimast välja võtma."

Moyes juhendas mullu Sunderlandi meeskonda, kuid astus ametikohalt tagasi, kui klubi kõrgliigast välja pudenes.

Kunagi Evertoni eesotsas kuulsust kogunud Moyes' sära on seejärel aasta-aastalt tuhmunud, kui ta ebaõnnestus Alex Fergusoni järglasena Manchester Unitedis ning ka Hispaania klubis Real Sociedad.