Itaalia jalgrattaliit ägab võlakoormuse all ja tõmbab tegevust koomale

Itaalia Jalgratta Föderatsioon peab oma tegevust olulisel määral koomale tõmbama, sest üleval on 2,7 miljoni euro suurune võlakoorem, mis on viiendik aastaeelarvest. See võib kaasa tuua kärped edukas trekiprogrammis ning litsentsi- ja kalendritasude tõusu.

Itaalia Olümpiakomitee (CONI) survestas koheselt pärast audiitorite aruande avaldamist, et saapamaa alaliit vähendaks olukorra lahendamiseks kulusid ja tõstaks erinevaid tasusid. Itaalia Rattaspordi Föderatsiooni president ja Rahvusvahelise Jalgratta Liidu (UCI) asepresident Renato di Rocco kinnitas, et nad käivitavad päästeplaani, kuid ootab olümpiakomiteelt suuremat rahalist tuge, kirjutab Rattauudised.ee.

Väidetavalt olla CONI tungivalt soovitanud alaliidul külmutada trekiprogramm. See oleks suur löök, sest Elia Viviani võitis Rio olümpial omniumis kulla. Ka hiljuti lõppenud Euroopa meistrivõistlustel saadi mitmeid medaleid.

Itaalia alaliidu palgal on 82 täiskohaga töötajat ja litsentsi on soetanud üle 100 000 ratturi. Itaalia ärilehe Il Sole 24 Ore andmetel on alaliidu tänavune eelarve 16,2 miljonit eurot, millest 8,2 tuleb CONI-lt, 5,7 miljonit erinevatelt tasudelt ja 1,3 miljonit sponsoritelt. 4,6 miljonit kulutati erinevate koondiste treeningutele ja võistlustele. Teine väljaanne Corriere della Sera kirjutab aga, et erasektorist sai alaliit kõigest 100 000 eurot. Alaliit keskendub tippspordile, meie keeli rattarallide ja gran fondode korraldamise eest hoolitsevad teised organisatsioonid.

Ilmselt loobub Itaalia ka 2020. aasta maanteesõidu MM-il kandideerimisest.