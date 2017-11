PSG-s särama löönud belglane: loobusin viimasel hetkel Chelseasse minemast

Belgia koondislasele Meunierile oli teada, et PSG vaatab suvel mängijateturul ringi ja otsib täiendust paremkaitsja positsioonile. Mees polnud aga valmis selleks, et tal tuleb hakata mänguaja eest võitlema Dani Alvesi endaga, kes tuli Torino Juventusest üle. Nii mõtleski 26-aastane mängumees, et võib-olla oleks targem lahkuda mõnda teise klubisse, kirjutab Soccernet.ee.

