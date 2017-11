Eestlased välismaal: Klavanile ja Liverpoolile kaks suurt võitu

Norra kõrgliigas said kõik Eesti koondislased kirja 90 minutit, kuid kolm punkti teenisid vaid Nikita Baranov ja Kristiansund, kes olid võõrsil 1:0 üle Moldest. Enar Jääger ja Vålerenga vandusid 0:2 alla Sandefjordile ning sama tulemusega pidid Taijo Teniste ja Sogndal tunnistama Tromsø paremust. Liigatabelis on Vålerenga 36 punktiga üheksas, Kristiansund 34 punktiga 11. kohal. Sogndal on 16 meeskonna konkurentsis 28 punktiga 15. tabelireal.

