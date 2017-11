Patrail: me ei kasutanud oma võimalusi ära

Viienda võidu said Rootsi esiliigas Jürgen Rooba ja Amo HK kui kodus oldi üle enne 8. vooru tabelis eespool asunud HK Torslandast 29:22. Eesti koondise paremäär viskas 4 väravat ja Amo paikneb Allsvenskani tabelis 10 punktiga kuuendal kohal. Kaotuseta jätkaval liider HK Varbergil on viis silma enam.

"Kahju muidugi punktist ilma jääda, aga lõpus oli oht isegi kaotada," lisas viigivärava raske viskega tabanud Patrail. "Samal päeval oli Lepizigis karikasarja veerandfinaalpaaride loos ning saime sama meeskonna vastu, nii et märtsis on võimalus kätte maksta. Meil on selge eesmärk karikavõistlustel Final Four'i jõuda."

Patrail tunnistas, et kohtumise saatuse pidanuks varem ära otsustama. "Kui olime teisel poolajal kolmega ees, võinuks vahe suuremaks kasvatada, aga ei kasutanud võimalusi ära. Vastane mängis suure osa teisest poolajast seitsme platsimängijaga, vahetades igal rünnakul väravavahi välja ja me jäime sellega natuke hätta," selgitas 30 minutit mänginud eestlane.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel