Tallinnas toimunud curlingu MK-etapil võidutses Šveitsi naiskond

Rahvusvahelise turniiri võitjaks tuli ainult võite tunnistanud Šveitsi esindus (kapten Chantale Widmer), kes finaalis alistas Venemaa koosseisu (kapten Maria Baksheeva) tasavägise mängu järel alles ekstra voorus 9:6. Pronksimängus oli Soome koondis (kapten Oona Kauste) tulemusega 7:2 üle teisest Šveitsi esindusest (kapten Maria Hauser). Eesti naiste koondis Marie Turmanni juhtimisel sai 2 võitu ja 2 kaotust ning alagrupist edasi ei pääsenud.

“Maailmkarika etapi näol oli tegemist Eesti curlingu ajaloo suurima ja kõige rahvusvahelisema võistlusega, mis mõeldud ainult naiste jaoks. Oli selge, et tooni hakkavad andma tugevad naiskonnad Šveitsist, Venemaalt, Šotimaalt ja Soomest. Tondiraba jäähallis on maailmatasemel võimalused curlingu mängimiseks, Tallinn on atraktiivne curlingu sihtkoht ning tänu maailmakarika etapi staatusele tugevad võistkonnad siia tulevadki,” ütles võistluste peakorraldaja Juuli Liit Eesti Curlingu Liidust.

Eesti naiskonna kapten Marie Turmann: ”Turniir näitas, et arenguruumi on meil küllaga. Turniiri tase oli kõrge, kohal oli ju Euroopa meistrivõistluste B divisjoni 10 võistkonnast koguni 5 riiki. Saime mängida juba tulevaste EMi vastastega. Suurimat rõõmu valmistas võit Soome üle, kes kaks aastat tagasi sai EMil pronksi. See mäng näitas, et oleme võimelised mängima kõigiga, samas Leedule kaotus näitas, et kedagi ei saa alahinnata.”

Tallinn Ladies International on rahvusvahelise World Curling Tour’i etapp, kus võistkondadel on võimalik teenida maailma edetabeli punkte. Tänavune võistlus tõi Tallinnasse 15 võistkonda 10 riigist. Riikidest olid esindatud Leedu, Läti, Poola, Soome, Šotimaa, Šveits, Tšehhi, Valgevene, Venemaa ja Eesti. Eestist osales 3 võistkonda.

Käesoleval hooajal on Tallinnas juba toimunud kolm maailmakarika etappi - üks meeste võistkondadele, üks naistele ja üks segapaaridele. Neljas maailmakarika etapp toimub taas segapaaridele 2018. aasta veebruaris.