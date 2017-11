Cretu meeskond jätkab Venemaal liidri kannul

Meistrivõistluste arvestuses võitis tabeli teine Belgorodi Belogorje Leningradi oblasti Dünamo 3:0. Gheorghe Cretu: "Meie vastu tullakse täie jõuga, kuigi teatakse, et koduväljakul on meid väga raske võita. Peame suutma keskenduda ka nõrgematega kohtudes."

