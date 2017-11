FCI Tallinna president: ma olen väsinud ebaprofessionaalsusest jalgpallis

FCI ja FC Levadia ühinemisprotsess on juba hooga alanud, kõigepealt ühendatakse Premium liiga klubid, seejärel esiliiga meeskonnad ja ka noortetiimid. FCI presidendi Andrei Leškini sõnul tekkis tal ühinemissoov mõned nädalad tagasi, tõuke selleks andis viimasel hooajal toimunu.

"Ma olen väsinud ebaprofessionaalsusest jalgpallis," vahendas ETV spordisaade FCI Tallinna presidendi Andrei Leškini sõnu. "Ebaprofessionaalsus nõudis minult jõudu, aega, osalust ja ka raha, millega kõik tekkinud augud täita."

Uue klubi nimi ei ole veel paigas, kuid baasiks jääb Levadia senine baas. Klubi hakkavad juhtima senised Levadia juhid, mõned töötajad FCI-st liiguvad klubiga kaasa. "Me ühendame kaks klubi ja võtame mõlemast parima," sõnas Levadia president Viktor Levada. "Näiteks treeneritöö võtab üle Aleksandar Rogic, talle anname oma abitreeneri, paneme kokku mõlema klubi parimad mängijad. Tahame teha sellist klubi, mis suudaks olla mitte üksnes Eesti meister, vaid ka rohkemat. Et täituks see isiklik unistus, mida juba koos Tarmo Rüütliga soovisime, et klubi pääseks eurosarjas sellesse neetud alagrupifaasi."

Mängijad kogunevad peatreeneriga kohtumisele juba homme. "Mulle on igakülgselt loodud kõik vajalikud tingimused, et olla täielikult professionaalne klubi," lausus Rogic. "See on esimene asi, mis annab mulle palju kindlust,

et me suudame koos midagi suurt korda saata."

Ettevalmistust uueks hooajaks alustatakse 18. detsembril.