Epeenaiste juhendaja MK-etapist: kõik meie naised võivad kolme hulka tulla

Eesti epeenaiskond harjutas viis päeva Varssavist 100 kilomeetri kaugusel asuvas Poola olümpiatreeningkeskuses suvel MM-il pronksi võitnud konkurentidega.

"Olime laagris koos poolataridega. Läksime sinna, sest Tallinnast on Poolasse mugav otselend ning neil on tasemel vehklejad," ütles naiskonna peatreener Kaido Kaaberma ETV spordisaatele. "Kunagi käsime palju Moskvas ja vanasti sai rootslannadega palju trenni teha, kuid nemad on nõrgemaks jäänud."

Kaaberma pole nõus väitega, et Eesti vehklejad aitavad poolataride tõusule kaasa. "Kasu on vastastikune. Nemad on aidanud meid ja vastupidi," lausus Kaaberma. "Kui avaneb võimalus teiste koondistega harjutada, siis mõteleme sellele tõsiselt. Tüdrukud hakkavad küll Poolast ära väsima, kuid tuleb vaadata, mis võimalused on kõige kasulikumad ja mugavamad."

Maailmameistriks tulnud naistest sõitsid Hiina MK-etapile Julia Beljajeva, Kristina Kuusk ja Erika Kirpu. Kuna Irina Embrich ravib jätkuvalt randmevigastust, siis peab tiim nagu uue hooaja avaetapil Tallinnaski temata hakkama saama.

Kodus oldi viiendad ja ankrunaise vastutust kandis Beljajeva, kes lendas Hiina maailma esinumbrina. "Vormi näitab ära ikka võistlus," tõdes Kaaberma. "Ma usun, et ega teised tüdrukud ka nõrgemad ei ole. Praegu küll ei oska panustada kellegi peale. Ükskõik kes neist võib individuaalselt tulla kolme parema hulka või võistkonnas hästi vehelda. Tallinna Mõõgal Julia sakslannade vastu veel natuke värises, kuid see oli arusaadav. Siiski ei oska ma täiesti kindlalt öelda, kas ta viimaseks matšiks rajale saadan. Ootame kõigepealt individuaalvõistluse ära ja otsustame siis."

Et Katrina Lehis pisipoja kõrvalt pikka lendu ette ei võtnud, siis pääses neljanda numbrina koondisse Nelli Differt, keda Kaaberma naiskonnavõistluses vaid varupinki nühkima ei jäta. "Need, kes on võistkonnas olnud, on igal võistlusel saanud vehelda," meenutas Kaaberma. "Kasvõi esimeses kohtumises saab Nelli lahti vehelda ja eks siis näeb edasi. Nelli on kindlasti valmis ükskõik keda asendama."

Hiinas Suzhous veheldakse reedest pühapäevani ja rajale läheb kokku 158 naist.