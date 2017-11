Rooba Meistrite liiga kohtumise eel: peame mängima oma mängu

"Meil on viimane kuu aega olnud kolm mängu nädalas," meenutas Rooba. "Oleme harjunud rütmiga, kus mäng on teisipäeval ning laupäeval ja pühapäeval. Meil on mängijad heas füüsilises vormis ja saame koormustega hästi hakkama."

Jyväskylä meeskond on kaheksandikfinaalis Tampere Tappara vastu korduskohtumise eel vastasest paremas olukorras, kuivõrd avamäng kodujääl võideti 3:1. Edasi veerandfinaali pääseb parem meeskond kahe mängu kokkuvõttes. Algedu ei tähenda Rooba sõnul, et võiks keskenduda ainult kaitsetööle.

